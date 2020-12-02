Про це пише Hypebeast.

Зазначається, що одна зі свічок під назвою Carby Musk пахнутиме як сам Дрейк. Її аромат міститиме нотки мускусу, амбри, кашеміру, замші та оксамиту.

Carby Musk – лише один з п’яти фірмових ароматів. В асортименті будуть представлені ще чотири свічки: Sweeter Tings, Williamsburg Sleepover, Good Doests і Muskoka.

Цікаво, що вартість Carby Musk становитиме 80 доларів США, а решти – по 48 доларів.

Нагадаємо, голлівудська акторка Гвінет Пелтроу випустила ароматичні свічки під назвою “Пахне як мій оргазм”.