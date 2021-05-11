Про це повідомляє ВВС.
36-річний Коул підписав контракт з клубом “Руанда Петріотс”. Він гратиме в 3 – 6 матчах дебютного сезону Африканської ліги.
Окрім цього, в п’ятницю вийде новий альбом Коула.
Репер гратиме баскетбол й на цьому тижні. Його взяли в тренувальну команду, яка бере участь у двосторонніх матчах з жіночою командою університету. За словами самого репера, якби не музика – він грав би за основну команду.
В Національній баскетбольній лізі Коул вболіває за команду “Шарлотт”, а також являється амбасадором бренду Puma.
- Раніше стало відомо, що репер Тревіс Скотт збирається випустити свої нові кросівки Air Jordan 6 “British Khaki”. Говорячи про кросівках, Скотт опублікував тизер нових кросівок, створених у співпраці з Nike – Travis Scott x Air Jordan 6 “British Khaki”. У відеоролику знявся колишній гравець НБА Річард “Ріп” Хемілтон.