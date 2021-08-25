Про це повідомляє журнал People.

Зокрема, він збирається змінити ім’я Каньє Омарі Вест на Yе (Йє). Зміну імені він пояснив “особистими причинами”.

За даними видання, відповідну заяву музикант подав до верховного суду Лос-Анджелеса.

Зазначається, що Вест хотів змінити ім’я на Йє ще в 2018-му році, але зробив це тільки в соцмережах.

У той час він пояснив, що крім того, що Йє є скороченням його імені, це прізвисько також має для нього релігійне значення.