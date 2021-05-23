Американський репер Lil Nas X випустив кліп на трек "Sun Goes Down", в якому він з'являється одразу в двох образах.

Відео опубліковано на YouTube-каналі виконавця.

У кліпі юнак, який підробляє у забігайлівці, йде на випускний бал. Там він не знаходить собі компанію і, плачучи, замикається в туалеті. На допомогу герою приходить ангел-хранитель: він вселяє хлопцеві впевненість в собі – і відправляє його на танцмайданчик.

У своєму Instagram музикант сказав, що “Sun Goes Down” – особлива пісня для нього, і подякував слухачам за любов.