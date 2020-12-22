Про це повідомляє Decrypt.

Видання зазначає, що криптовалюта отримає назву “PumpCoin” і буде запущена спільно з компанією Fyooz, яка допомагає фанатам інвестувати в діяльність їхніх кумирів.

“PumpCoin” буде доступна тільки для шанувальників артиста за межами США.

З покупкою геймери зможуть отримати можливість проходити ігри разом з репером. Очікується, що пізніше криптовалюта також буде використана на платформі для взаємодії з зірками.

“PumpCoin” можна буде придбати в 2021 році.