Про такий намір виконавець розповів в Twitter.

Lil Uzi Vert заявив, що близько 4 років виплачував гроші за натуральний рожевий діамант від ювеліра Елліота Еліантте, популярного серед hip-hop-виконавців.

“Цей камінь коштував стільки, що я платив за нього з 2017 року. Тоді я вперше побачив справжній природний рожевий діамант. Це купа мільйонів на моєму обличчі”, — зазначив репер.

Він також зауважив, що діамант коштує більше, ніж його Bugatti та інші автівки з будинком разом узяті.

Жартома або ж ні (це ми побачимо надалі) репер заявив, що планує імплантувати цей 11-каратний діамант собі в лоба.

Він також надав скріншот Instagram-історії ювеліра, де той нібито дивитися, як діамант виглядатиме в лобі репера.

Відповідаючи на запитання про те, чому б просто не зробити з цим каменем каблучку, репер пояснив:

“Якщо я загублю перстень з ним, ви сміятиметеся з мене більше, ніж якщо я вставлю це в свій лоб. І так, я маю страховку”,