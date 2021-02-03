Про такий намір виконавець розповів в Twitter.
Lil Uzi Vert заявив, що близько 4 років виплачував гроші за натуральний рожевий діамант від ювеліра Елліота Еліантте, популярного серед hip-hop-виконавців.
“Цей камінь коштував стільки, що я платив за нього з 2017 року. Тоді я вперше побачив справжній природний рожевий діамант. Це купа мільйонів на моєму обличчі”, — зазначив репер.
I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰
— Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021
Він також зауважив, що діамант коштує більше, ніж його Bugatti та інші автівки з будинком разом узяті.
Yes my Bugatti can’t even pay for it … all my cars together ,plus home, 🚘 🚗 🚙 🏠 💰 this took so long now I can get this money 🥵 https://t.co/37urFCItq6
— Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021
Жартома або ж ні (це ми побачимо надалі) репер заявив, що планує імплантувати цей 11-каратний діамант собі в лоба.
Він також надав скріншот Instagram-історії ювеліра, де той нібито дивитися, як діамант виглядатиме в лобі репера.
🥰 I’m so natural pic.twitter.com/dyxevh0jKD
— Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021
Відповідаючи на запитання про те, чому б просто не зробити з цим каменем каблучку, репер пояснив:
“Якщо я загублю перстень з ним, ви сміятиметеся з мене більше, ніж якщо я вставлю це в свій лоб. І так, я маю страховку”,
If I lose the ring yeah U will make fun of me more than putting it in my forehead ha ha jokes on you ha ha ha ha ha ha ha ha… And yes I do have insurance https://t.co/nflciHyfVN
— Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021
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