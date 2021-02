Про такий намір виконавець розповів в Twitter.

Lil Uzi Vert заявив, що близько 4 років виплачував гроші за натуральний рожевий діамант від ювеліра Елліота Еліантте, популярного серед hip-hop-виконавців.

“Цей камінь коштував стільки, що я платив за нього з 2017 року. Тоді я вперше побачив справжній природний рожевий діамант. Це купа мільйонів на моєму обличчі”, — зазначив репер.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

Він також зауважив, що діамант коштує більше, ніж його Bugatti та інші автівки з будинком разом узяті.

Yes my Bugatti can’t even pay for it … all my cars together ,plus home, 🚘 🚗 🚙 🏠 💰 this took so long now I can get this money 🥵 https://t.co/37urFCItq6 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

Жартома або ж ні (це ми побачимо надалі) репер заявив, що планує імплантувати цей 11-каратний діамант собі в лоба.

Він також надав скріншот Instagram-історії ювеліра, де той нібито дивитися, як діамант виглядатиме в лобі репера.

Відповідаючи на запитання про те, чому б просто не зробити з цим каменем каблучку, репер пояснив:

“Якщо я загублю перстень з ним, ви сміятиметеся з мене більше, ніж якщо я вставлю це в свій лоб. І так, я маю страховку”,

If I lose the ring yeah U will make fun of me more than putting it in my forehead ha ha jokes on you ha ha ha ha ha ha ha ha… And yes I do have insurance https://t.co/nflciHyfVN — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021