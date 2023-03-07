Співачка, дизайнерка та акторка Авріл Лавін минулого тижня двічі з'являлася на публіці, де її супроводжували різні обранці: американський реп-виконавець Tyga та креативний директор бренду одягу Vetements Гурам Гвасалія.

Про це сповіщає Highsnobiety.

Зазначено, що у лютому Лавін та Tyga помітили за вечерею, після чого й поширилися чутки про їх стосунки. Однак близьке до пари джерело підтвердило інформацію, що вони “просто хороші друзі”.

Як повідомляється, 5 березня Лавін “трималася за руки” з креативним директором Vetements Гурамом Гвасалією – молодшим братом креативного директора Balenciaga Демни.

Натомість наступного дня, 6 березня, почали з’являтися зображення, на яких співачка цілується з Tyga, що підтверджує попередні чутки про їхні стосунки.

“Несподівана присутність Лавін на Паризькому тижні моди, здавалося, була викликана свободою співачки після її нещодавнього розриву з нареченим Модом Саном, але те, що її постійно помічали майже виключно в одязі Vetements, безсумнівно, підливає масла у вогонь щодо стосунків з Гвасалією”, – коментують у виданні.

Разом з цим, компанія, яка займається продажем дизайнерського одягу та вуличного одягу високого класу Ssense у своєму Instagram опублікувала відео, на якому Tyga та Авріл Лавін сидять поруч як глядачі на одному з показів тижня моди у Парижі.

Крім того, додається, що в дописі в Instagram від 1 березня, в якому повідомлялося про приїзд Лавін на тиждень моди у Парижі (і її новий образ Vetements), вона навіть позначила обліковий запис Гурама Гвасалії, що на той час “здавалося нешкідливим, проте додало чуток”.