Репер Will.i.am (Джеймс Адамс) спільно з технологічною корпорацією Honeywell створив нову технічно оснащену маску для обличчя XUPERMASK з дивовижним набором вбудованих функцій.

Про це повідомляє портал HYPEBEAST.

XUPERMASK оснащена вбудованим підсвічуванням, змінними фільтрами HEPA і двома тришвидкісними вентиляторами, що полегшують приплив свіжого повітря, а також силіконовим лицьовим ущільненням і еластичним ремінцем, які допомагають масці не спадати й легко регулюватися.

Крім того, в XUPERMASK є навушники та мікрофон з шумопоглинанням, можливість підключення по Bluetooth, світлодіодне підсвічування і система док-станції для навушників з магнітним кріпленням.

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Маска, розрахована на сім годин автономної роботи, продається у двох кольорах: білому й чорному.

Пристрій надійде в продаж 8 квітня в США, Канаді, Великобританії, а також в країнах ЄС. Вартість маски – $299.