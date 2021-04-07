Про це повідомляє портал HYPEBEAST.
XUPERMASK оснащена вбудованим підсвічуванням, змінними фільтрами HEPA і двома тришвидкісними вентиляторами, що полегшують приплив свіжого повітря, а також силіконовим лицьовим ущільненням і еластичним ремінцем, які допомагають масці не спадати й легко регулюватися.
Крім того, в XUPERMASK є навушники та мікрофон з шумопоглинанням, можливість підключення по Bluetooth, світлодіодне підсвічування і система док-станції для навушників з магнітним кріпленням.
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Маска, розрахована на сім годин автономної роботи, продається у двох кольорах: білому й чорному.
Пристрій надійде в продаж 8 квітня в США, Канаді, Великобританії, а також в країнах ЄС. Вартість маски – $299.
- Раніше повідомлялося, що команда дослідників з Массачусетського технологічного інституту розробила маску багаторазового використання з нагрітою мідною сіткою, яка, на їхню думку, здатна інактивувати коронавірус.