Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського репера та музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерна) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомили у пресслужбі МКІП.

“Відповідно до статті 15 Закону України “Про кінематографію”, МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Моргенштерна включили до переліку осіб, що несуть загрозу нацбезпеці України, наказом МКІП від 28 квітня.

Ця процедура здійснюється автоматично, адже повноваженнями вирішувати включати чи не включати до списків МКІП не наділено.

В СБУ #Буквам повідомили, що офіційний коментар з цього приводу з’явиться найближчим часом.

ОНОВЛЕНО 17:26

У Службі безпеки України заявили, що після включення у список осіб, які загрожують національній безпеці, Алішер Валєєв не зможе проводити гастрольну діяльність на території України.

“Тож реп-виконавець Валєєв Алішер (Моргенштерн) не буде проводити концерти в Україні. Раніше Моргенштерн планував влаштувати гастролі територією нашої країни”, – зазначили в СБУ.

Також у відомстві додали дружній хештег #нехайщастить.

Напередодні скандальний російський реп-виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив про скасування українського туру. Раніше в Одесі він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі “йо**ною показухою”.

Попередній візит репера до України закінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: в цей день в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Незважаючи на це, концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – бл*дь, крику – сх*я пожежних перевірок немає в місті?” – оголосив він тоді зі сцени.

Через скандал з’явилися заклики заборонити реперу в’їзд в Україну. На сайті президента України навіть з’явилася петиція про заборону Моргенштерну давати концерти на території нашої країни, проте вона не набрала необхідної кількості підписів.

УВАГА на відео ненормативна лексика!