Про це пише таблоїд TMZ з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, 50-річний репер був доставлений в лікарню в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк. Зараз він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

Джерела повідомили TMZ, що напад стався передозування наркотиків. Відзначається, що мозок репера сильно постраждав, і зараз DMХ знаходиться в “вегетативному стані”.

Своєю чергою, адвокат DMX Мюррей Річман не підтвердив інформацію про передозування і сказав, що нічого не знає про це.

Відомо, що репер відкрито розповідав про свою боротьбу з наркозалежністю протягом багатьох років.

За даними Rolling Stone, у 2017 році DMX скасував серію запланованих виступів, щоб повернутися в реабілітаційний центр.

DMX (Dark Man X) – автор таких пісень, як Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon ‘Give It To Ya.