19-річний американський репер Lil Mosey розшукується поліцією США після того, як він не з'явився в суд по справі про зґвалтування.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Реперу і ще одному чоловікові, Франсиско Пратер, було пред’явлено звинувачення в зґвалтуванні другого ступеня. Вони обидва не з’явилися на попередні слухання у Вашингтоні в середу.

Згідно з повідомленнями, в січні вони нібито займалися сексом з жінкою без її згоди.

У разі визнання його винним Lil Mosey може загрожувати максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Музична кар’єра Lil Mosey почалася, коли в 2017 році у нього з’явився хіт з Pull Up. У 2019 він був включений до щорічного рейтингу Freshman Class за версією журналу XXL, в якому представлені найбільш багатообіцяючі зірки реп-індустрії, поряд з такими, як Родді Річ і DaBaby.

Другий альбом Lil Mosey, Certified Hitmaker, в тому ж році зайняв 12-е місце в чартах США.