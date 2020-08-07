Food-блогер Аліса Купер повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, відомим одеським ресторатором Алексом Купером. І заявила, що він хоче в судовому порядку відібрати бізнес, її ім'я та дитину.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Купер, публічний конфлікт пари почався після того, як її чоловік разом зі своїми юристами дві доби змушували її підписати відмову від будь-яких майнових претензій, шантажуючи оплатою школи для дитини.

“Я не піддалася тиску і скористалася доступним мені методом захисту – публічністю. Пресинг дійсно одразу припинився. Що відбувається зараз? Якщо прибрати емоційні аспекти наших взаємин, то юридично все виглядає так. Закон України передбачає справедливий розподіл спільного майна 50/50. Хтось у шлюбі будує будинки, купує квартири, наш шлях завжди був рости – будувати проєкти”, – зазначила вона.

Купер також наголосила, що за час офіційного шлюбу вони побудували ресторани: “Молодость Одесса”, Givi to Me, “Пышечная”, “Мао” (зараз закритий), OdessaFoodMarket, “Любимая, тебе брать?”, “Тихий Летний”, KyivFoodMarket (у партнерстві з власником мережі ресторанів La Famiglia Михайлом Бейліним) і “Молодость Киев”.

“На сьогоднішній день: Алекс заперечував і заперечує будь-які досудові переговори між подружжям. Алекс заперечує будь-які мої права та права нашої дитини в частці нашого спільного бізнесу. Алекс погрожує в судовому порядку відібрати моє ім’я, з яким я почала діяльність онлайн-школи. Після того, як будівництво живої школи на KyivFoodMarket без мого відома було передано в оренду третім особам. Припинив діяльність мого бухгалтера, який пропав з усіма документами. Алекс у судовому порядку хоче відібрати дитину, про що так само зареєстрував позов у Печерському суді. Одночасно Алекс також ігнорує будь-які мої пропозиції провести час з сином, до якого мав і має безперешкодний доступ. Я досі не можу повірити в те, що це відбувається, але захищала й захищатиму інтереси свого сина і свої, а також вимагати виконання закону України”, – додала food-блогер.