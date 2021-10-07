Про це повідомили на сторінці Playboy в Instagram.
“Про Бретмана Рока треба дізнатися багато”, — зазначили у виданні, анонсуючи його появу на обкладинці жовтневого номеру.
Рок показав світлини та відеоролик з фотосесії для Playboy, де він позує у корсеті, колготах, взутті на підборах та у “вушках”.
“Я зайчик, ага Playboy починає моторошний сезон”, — написав блогер.
Також він продемонстрував світлини в образі без корсету, але з довгими рукавицями.
Вперше чоловік з’явився соло на обкладинці журналу в липні 2020 року. Це був пуерто-риканський співак та репер Bad Bunny. Також на обкладинці Playboy вже з’являлися актори Езре Міллер і Пол Радд.
Утім Рок став першим відкритим геєм, який потрапив на обкладинку видання. Сам Рок каже:
“З боку Playboy помістити чоловіка на обкладинці — величезна справа для ЛГБТ-спільноти, для моєї спільноти коричневих людей, і все це так нереально”.
Бретман став відомим завдяки своєму каналу на YouTube, де на нього підписані майже 9 млн осіб. Потім він мав власне шоу на розважальному телеканалі MTV. Також Рок веде блог в Instagram, за яким стежить понад 17 млн осіб. У 2021 році він був удостоєний премії MTV Breakthrough Social Star Award.
- Днями американський журнал Playboy показав нову рекламу легендарного чорного костюму зайчика, який залишається символом видання. Моделлю для реклами став темношкірий юнак з веснянками Джерелл Генктон (Gerrell Hankton).