Невдовзі світові бренди повідомлятимуть покупців про те, як їхні товари впливають на навколишнє середовище. Для цього розробники створили застосунок із необхідними інструментами та даними.

Про це повідомляє видання The Business of Fashion.

Екологічна прозорість

Відвідувачі вебсайтів брендів H&M та Norrona зможуть перевірити, скільки води, викопного палива та викидів парникових газів витратили на виготовлення бавовняної футболки або іншого товару у порівнянні з середнім показником галузі.

Обидва бренди зможуть розкрити інформацію про товар завдяки використанню застосунку для розрахунку його екологічного та соціального впливу. Його розробили спеціалісти Коаліції сталого одягу (Sustainable Apparel Coalition). Хоча програма зараз зосереджена на матеріалах, що використовуються у продукті, розробники заявили, що згодом вона буде розширена, включивши дані про виробництво та корпоративну відповідальність.

Видання пише, що це значний крок на шляху SAC до екологічної прозорості. Організація витратила десятиліття для встановлення галузевого стандарту для вимірювання даних про вплив виробництва на навколишнє середовище. Зараз SAC налічує понад 250 членів, серед яких H&M Group, Kering, власник Zara Inditex та PVH, материнська компанія Calvin Klein та Tommy Hilfiger й інші.

Його технологічна платформа spinoff Higg Co, яка має ліцензію на агрегування даних Індексу Хігга, налічує понад 45 000 користувачів у 120 країнах, представляючи понад 500 брендів і 25 000 фабрик. Більше торгових марок та роздрібних торговців, що входять до складу SAC, мають впровадити програму Index, спрямовану на споживачів. На це погодилися, зокрема, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, C&A та Zalando. Мета полягає в тому, щоб врешті-решт усі члени SAC запровадили інструмент оцінки сталості, орієнтовані на суспільство.

“Було багато повторень, тестувань та спроб переконатись, що ми запускаємо те, що люди можуть зрозуміти, те, що має сенс для різних типів споживачів”, – сказав Джейсон Кіббі, виконавчий директор компанії Higg Co.

Дискусії та занепокоєння

SAC та Індекс Хігга не позбавлені критиків. Тема налаштування інструментів для вимірювання впливу виробництва певних товарів на навколишнє середовище протягом багатьох років цікавила фахівців різних галузей у всьому світі.

Найчастіше увагу на це звертали захисники природних та тваринних волокон. Саме вони висловлювали твердження про те, що цей інструмент зміщений у напрямку вуглецевого сліду та використання води, а його підхід не враховує фактори на етапі споживчого використання, такі як забруднення мікропластиком, що підкреслило б екологічну цінність синтетичних волокон.

На додаток, оцінки базуються на даних, представлених у галузі, та наявних базах даних життєвого циклу (LCA) – суворого, але витратного та трудомісткого методу оцінки впливу продукту на навколишнє середовище.

Відтоді SAC розбив власну систему оцінок впливу різних матеріалі на навколишнє середовище. Віцепрезидент Індексу Хігга Джеремі Лардо стверджує, що цей інструмент призначений для дизайнерів. За його допомогою вони можуть порівнювати вплив звичайних матеріалів на навколишнє середовище та їх кращих аналогів (наприклад звичайна та органічна бавовна).

Але занепокоєння залишається. У березні група, що представляє шовкову промисловість Індії, подала скаргу до Федеральної торгової комісії США, стверджуючи, що аналіз матеріалу за допомогою Індексу Хігга є несправедливим. SAC заявив, що впевнений у своїй оцінці шовку та інших матеріалів. Представник організації заявив, що вони серйозно сприймають такі заяви, хоча ще не отримали копію скарги.

Критики також стверджують, що оцінки життєвого циклу різних матеріалів несумісні за своїм обсягом збору даних і не враховують соціально-економічні фактори або нюанси ведення фермерського господарства та практики скотарства в різних географічних регіонах.

“Індекс Хігга може бути цінним інструментом для індустрії моди, хоча на цей час дані, які значною мірою покладаються на дослідження LCA, не точно показують стійкість природних волокон в цілому”, – сказала Уна Джонс, виконавчий директор Альянсу сталого волокна (SFA).

Додамо, що SFA можна вважати однодумцем SAC, адже він має на меті покращити вплив на навколишнє середовище, добробут тварин та засоби до існування пастухів у секторі кашеміру.

Джонс вважає, що SFA “має унікальну можливість внести свій внесок у створення більш точного та надійного набору даних для кашеміру.

“Нам потрібно співпрацювати із зацікавленими сторонами галузі, щоб допомогти їм зробити Індекс Хігга або будь-який інший індекс більш надійний інструмент, щоб ми могли використовувати його для галузі як орієнтир”, – додала вона.

Відчуття неминучих змін

Останній крок від Higg відбувся в той час, коли більшість торгових марок і роздрібних торговців маркують товари інформацією про їхній вплив на навколишнє середовище. Йдеться про дані калькулятора вуглецевого сліду марки Allbirds та основні ознаки чоловічого одягу Asket – “етикетки”, які підраховують вуглець, воду та енергію, яка йде на виготовлення, розповсюдження та використання цього одягу. Але так роблять далеко не всі виробники, оскільки нема дієвого інструменту, який дозволить стандартизувати ці дії.

Потреба у такому інструменті стає щороку гострішою, оскільки ЄС, США та Велика Британія вже оголосили про плани впровадження жорсткої екологічної стратегії.

Індекс Хігга SAC є одним з трьох основних методів збору даних про навколишнє середовище, що інформує про широку політичну ініціативу. Особливо актуальним він є для виробників Європейського Союзу, оскільки він прагне встановити широкі рекомендації щодо того, як текстильна та швейна промисловість може послідовно звітувати про екологічні показники та вплив продукції.

У галузі існує відчуття неминучих змін. Значна частина гравців ринку приєдналася до Паризької угоди, щоб підтримувати глобальну температуру менше ніж на два градуси вище доіндустріального рівня, встановлюючи амбіційні цілі щодо скорочення викидів парникових газів та скорочення в інших сферах впливу на навколишнє середовище, таких як використання відходів та води, менше ніж за десять років. Але поточний прогрес здебільшого не відповідає цим зобов’язанням, і галузь все ще бореться з неповними даними та сліпими плямами.

“Зараз інструменти розроблені, вони масштабуються, і ми віримо, що вони можуть спричинити реальні суттєві зміни в галузі, допомогти зменшити загальний вплив на навколишнє середовище та підвищити соціальну справедливість. У нас обмаль часу”, – сказав представник SAC.