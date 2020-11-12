Девід Фінчер уклав чотирирічний ексклюзивний контракт з Netflix. Його співпраця з компанією буде залежати від того, як глядачі сприймуть фільм "Манк".

Про це він розповів в інтерв’ю журналу Premier.

Фільм “Манк” на стрімінговому сервісі Netflix вийде 4 грудня. Це чорно-білий байопік про голлівудського сценариста Хермана Манкевича, який написав сценарій до оскароносного “Гормадянина Кейна”. У головних ролях знялися Гері Олдмен, Лілі Коллінз і Аманда Сейфрід.

Фінчер розповів, що уклав з компанією чотирирічний ексклюзивний контракт, але його умови будуть залежати від того, як пройде прокат фільму “Манк”.

“В залежності від цього я піду або сором’язливо питати, що ще я можу для них зробити, щоб виправити невдачі, або буду вести себе як зарозумілий засранець, який буде знімати тільки чорно-біле кіно. Загалом, я буду поставляти їм “контент” – що б це не означало – і імовірно принесу їм нових глядачів, які потрапили під мою невелику сферу впливу “, – сказав Фінчер.

“Манк” – перший фільм Фінчера з часів фільму за останні шість років, з часів картини “Загублена”.