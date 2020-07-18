Про це повідомляє Deadline.
Головними героями в картині стануть Кріс Еванс і Раян Гослінг.
Робоча версія назви фільму – “Сіра людина”.
Цей фільм стане першою роботою режисерів, які зробили “Месників” абсолютним рекордсменом світових касових зборів.
Сценаристи фільму – Крістофер Маркус і Стівен МакФілі. Сценарій до фільму написали на підставі книги Марка Гріні з такою ж назвою.
Сюжет оповідає про смертоносну дуель двох вбивць: Ллойда Хансена, який шукає по всій планеті Джентрі, зі своїм напарником по службі в ЦРУ.
Зйомки планують почати в січні в Лос-Анджелесі.
- Американський актор Крістофер (Кріс) Еванс, відомий за роллю Капітана Америки в серії фільмів про “Месників”, зареєструвався в соцмережі Instagram.