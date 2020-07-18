Режисери фільму про супергероїв "Месники", брати Джо і Ентоні Руссо, знімуть найдорожчий блокбастер в історії стрімінгового сервісу Netflix.

Про це повідомляє Deadline.

Головними героями в картині стануть Кріс Еванс і Раян Гослінг.

Робоча версія назви фільму – “Сіра людина”.

Цей фільм стане першою роботою режисерів, які зробили “Месників” абсолютним рекордсменом світових касових зборів.

Сценаристи фільму – Крістофер Маркус і Стівен МакФілі. Сценарій до фільму написали на підставі книги Марка Гріні з такою ж назвою.

Сюжет оповідає про смертоносну дуель двох вбивць: Ллойда Хансена, який шукає по всій планеті Джентрі, зі своїм напарником по службі в ЦРУ.

Зйомки планують почати в січні в Лос-Анджелесі.