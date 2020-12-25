Режисер описав роботу над серіалом коротким відео, яке опублікував у своєму Instagram.
Так, на відео Родрігес грає на гітарі для Малюка Йоди.
“Ось різдвяний подарунок усім, хто питав мене, як це – тусуватися з Малюком Йодою на зйомках “Мандалорця”, – написав Родрігес.
Він зазначив, що участь у зйомках “Мандалорця” для нього була справжньою мрією, яка перевершила всі очікування. Він додав, що атмосфера на знімальному майданчику занурювала його в дитинство.
Переглянути цей допис в Instagram
- Американська корпорація Google, компанія Disney і кінокомпанія Lucasfilm об’єднали зусилля для створення застосунку в доповненій реальності за мотивами серіалу “Мандалорець”.
- У Мережі опублікували фінальний трейлер другого сезону серіалу “Мандалорець”.
- Шанувальники серіалу “Мандалорець” під час перегляду п’ятої серії помітили кумедний кіноляп. У кадр потрапив член знімальної групи у джинсах та футболці.