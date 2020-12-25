Режисер Роберт Родрігес, який зняв один з епізодів другого сезону серіалу “Мандалорець”, вперше розповів про свої враження від процесу фільмування.

Режисер описав роботу над серіалом коротким відео, яке опублікував у своєму Instagram.

Так, на відео Родрігес грає на гітарі для Малюка Йоди.

“Ось різдвяний подарунок усім, хто питав мене, як це – тусуватися з Малюком Йодою на зйомках “Мандалорця”, – написав Родрігес.

Він зазначив, що участь у зйомках “Мандалорця” для нього була справжньою мрією, яка перевершила всі очікування. Він додав, що атмосфера на знімальному майданчику занурювала його в дитинство.

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