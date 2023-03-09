Про це інформує CNN, посилаючись на інтерв’ю моделі журналу Vogue.

За словами Делевінь, вона намагалася обдурити сама себе, вважаючи, що з її здоров’ям усе гаразд. Проте, коли вона побачила свої фотографії, зроблені папараці в аеропорту, на яких модель “поводилася неадекватно і бігала в одних шкарпетках”, зрозуміла, що має великі проблеми.

“Я не спала. Я була не в порядку. Я думала, що розважаюсь, але в якийсь момент усвідомила, що дійсно погано виглядаю. Знаєте, іноді нам потрібна перевірка на реальність, тому в певному сенсі ці світлини були чимось, за що треба бути вдячним”, – зізналася модель.

Крім того, Кара акцентує увагу на тому, що справжнє лікування ніколи не буває миттєвим. Як повідомляє акторка, цей процес має свої злети і падіння.

“Люди хочуть, щоб моя історія звучала на кшталт “я вживала наркотичні речовини, але тепер я вилікувалася”. Проте це не відбувається відразу. Звичайно, я хочу, щоб все відбувалося миттєво, але мені довелося пройти дійсно довгий та нелегкий шлях”, – прокоментувала Делевінь.

Також модель розповіла, що в депресію вона впала під час самоізоляції в період пандемії, спричиненої COVID-19. Акторка мала “екзистенційну кризу”. Як зазначає Делевінь, вона завжди була поглинена роботою. “І коли це зникло, я відчула, що у мене немає мети. Я просто нічого не вартувала без роботи, і це було страшно. Я дуже поринула у страждання та вечірки. Це був справді сумний час”, – коментує вона.

Разом з тим, Делевінь наголосила, що провела Різдво та Новий рік у тверезому стані зі своєю дівчиною Лією Мейсон.