Американська співачка та дизайнерка Ріанна знялася у відвертій фотосесії для нової колекції спідньої білизни від власного бренду Savage x Fenty.

Фото опубліковані в Instagram-акаунті зірки.

В ніч з суботи на неділю бренд Savage x Fenty представив нову лінійку, створену в колаборації з дизайнером Адамом Сельманом.

У рекламній кампанії для лінійки знялася сама Ріанна. На фото співачка позує в напівпрозорому бра, трусах із завищеною талією та поясом для панчіх в тон.

Відвертий образ був доповнений чорними туфлями з незвичайним каблуком у формі ніжки келиха.

Savage x Fenty — бренд спідньої білизни, заснований Ріанною в 2018 році. Бренд позиціонує себе як інклюзивний: у Savage x Fenty велика розмірна сітка, крім того, моделі білизни випускаються в різних відтінках, які відповідають широкому спектру тонів шкіри.