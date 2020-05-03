Фото опубліковані в Instagram-акаунті зірки.
В ніч з суботи на неділю бренд Savage x Fenty представив нову лінійку, створену в колаборації з дизайнером Адамом Сельманом.
У рекламній кампанії для лінійки знялася сама Ріанна. На фото співачка позує в напівпрозорому бра, трусах із завищеною талією та поясом для панчіх в тон.
Відвертий образ був доповнений чорними туфлями з незвичайним каблуком у формі ніжки келиха.
Savage x Fenty — бренд спідньої білизни, заснований Ріанною в 2018 році. Бренд позиціонує себе як інклюзивний: у Savage x Fenty велика розмірна сітка, крім того, моделі білизни випускаються в різних відтінках, які відповідають широкому спектру тонів шкіри.
- У березні Ріанна вперше за чотири роки випустила сингл. Нова пісня була записана Ріанною разом з 26-річним канадським співаком PartyNextDoor.