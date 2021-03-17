Про це повідомляє Just Jared.

Особняк площею 7600 квадратних футів прикрашений гігантською статуєю чорного бика. У ньому також є двір з терасою на відкритому повітрі, басейн, спа і вогнище.

Маєток Ріанни, побудований в 1930-х роках, раніше належав Мері Шелдон. У 2016 році вона продала старий будинок за 4,3 мільйона доларів підприємцеві й інвестору Деніелу Стару.

Своєю чергою, він витратив мільйони на знесення та відновлення майже кожного сантиметра будинку. Торік нерухомість була виставлена на продаж за ціною 15 мільйонів доларів. В результаті Ріанна придбала його за 13,8 млн доларів.

Зазначається, що будинок розташований поряд з маєтком колишнього учасника британського музичного гурту The Beatles Пола Маккартні, а також з орендованим маєтком Мадонни.