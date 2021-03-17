Про це повідомляє Just Jared.
Особняк площею 7600 квадратних футів прикрашений гігантською статуєю чорного бика. У ньому також є двір з терасою на відкритому повітрі, басейн, спа і вогнище.
Маєток Ріанни, побудований в 1930-х роках, раніше належав Мері Шелдон. У 2016 році вона продала старий будинок за 4,3 мільйона доларів підприємцеві й інвестору Деніелу Стару.
Своєю чергою, він витратив мільйони на знесення та відновлення майже кожного сантиметра будинку. Торік нерухомість була виставлена на продаж за ціною 15 мільйонів доларів. В результаті Ріанна придбала його за 13,8 млн доларів.
Зазначається, що будинок розташований поряд з маєтком колишнього учасника британського музичного гурту The Beatles Пола Маккартні, а також з орендованим маєтком Мадонни.
- Раніше повідомлялось, що Ріанна зустрічається зі своїм давнім другом – репером A$AP Rocky. Чутки про роман Ріанни й Ракіма Майєрса (справжнє ім’я A$AP Rocky) з’явилися після того, як співачка розлучилася з саудівським мільярдером Хассаном Джамілем.