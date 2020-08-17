Фото опубліковані в Instagram-акаунті зірки.

Ріанна опублікувала серію знімків, на яких зображені фарби у балончиках та сама співачка, яка малює на стіні напис “F*ck Trump”.

При цьому вона була одягнена в худі свого ж бренду Fenty, принт на якому нагадує розводи від фарби.

Допис співачка супроводила лаконічним підписом “Мистецтво. 81 день”, яким нагадала про майбутні вибори президента США, призначені на 3 листопада.

Політичний жест співачки сподобався її шанувальникам. Публікація зібрала майже 3,5 млн лайків та безліч схвальних коментарів. “Саме так!”, “Меседж, який я підтримую”, “Це шедевр”, — писали підписники Ріанни.

Водночас знайшлися й ті, кому повідомлення співачки не припало до смаку. Такі користувачі масово писали у коментарях слова “Трамп 2020 США”.

Напередодні американська співачка Тейлор Свіфт публічно розкритикувала президента США Дональда Трампа.