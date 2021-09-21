Про це пише видання Just Jared.
Цей особняк співачка придбала ще влітку 2017 року.
Сама Ріанна не жила в цьому будинку вже багато років, так як вирішила переїхати після двох вторгнень. Останні кілька років він здавався в оренду.
У будинку, площею 662 квадратних метра, є шість спалень і вісім повністю обладнаних ванних кімнат. Також є окремий гараж з гостьовими апартаментами, які зараз використовуються як фітнес-центр.
- Раніше повідомлялось, що Ріанна здає в оренду свій особняк у Беверлі-Хіллз за 80 тисяч доларів на місяць.