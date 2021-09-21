Барбадоська співачка, акторка і дизайнерка Ріанна продає свій будинок на Голлівудських пагорбах за 7,8 мільйона доларів.

Про це пише видання Just Jared.

Цей особняк співачка придбала ще влітку 2017 року.

Сама Ріанна не жила в цьому будинку вже багато років, так як вирішила переїхати після двох вторгнень. Останні кілька років він здавався в оренду.

У будинку, площею 662 квадратних метра, є шість спалень і вісім повністю обладнаних ванних кімнат. Також є окремий гараж з гостьовими апартаментами, які зараз використовуються як фітнес-центр.