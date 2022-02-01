Американська R&B і попспівачка, композиторка та акторка Ріанна й репер Ракім Майєрс, відомий як A$AP Rocky, чекають первістка. Мережею вже поширилися світлини вагітної артистки спільно з коханим.

Знімки у своїх Instagram опублікували зірковий фотограф Майлз Діггс та стиліст Джахліл Вівер.

Нещодавно у соціальних мережах з’явилися світлини, на яких 33-річна співачка позувала в джинсах на низькій талії від Vetements та довгому рожевому пуховику від Chanel, оголивши живіт, який помітно округлився.

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Вбрання співачка прикрасила намистом. На одному з фото репер цілує Ріанну в чоло, а на решті вони тримаються за руки.

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Спільно з коханим та батьком дитини A$AP Rocky Ріанну зафіксували фотографи під час прогулянки Гарлемом. На своїх офіційних сторінках в Instagram зірки поки що не коментували вагітність.