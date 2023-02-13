Барбадоська співачка Ріанна повідомила про другу вагітність через 9 місяців після народження першої дитини. Артистка зробила це під час виступу на американському футболі Super Bowl у перерві між таймами.

Про це інформує BBC.

Обравши повністю червоний комбінезон від “Loewe”, Ріанна з’явилася на одній із кількох підвісних платформ, які здіймалися високо над натовпом. Співачка “похизувалася” округлим животом, чим викликала плутанину в соціальних мережах, оскільки багато хто зазначив, що вона відома своїм бодіпозитивом і цілком могла просто демонструвати пишнішу фігуру після попередньої вагітності.

Зазначено, що через годину після завершення виступу Ріанни її представники офіційно підтвердили радісну новину співачки. У той час як деякі шанувальники не приховували відтінок розчарування, пов’язаний з тим, що це, ймовірно, означатиме ще одну затримку довгоочікуваного дев’ятого студійного альбому Ріанни.

Нагадаємо, що Ріанна та репер A$AP Rocky вперше стали батьками у 2022 році. Про вагітність виконавиця повідомила у січні, а народила – у травні. Ім’я хлопчика і досі не відоме, оскільки батьки вирішили не розголошувати таємницю, хоча показують його на відео у соціальних мережах.