Про це інформує BBC.
Обравши повністю червоний комбінезон від “Loewe”, Ріанна з’явилася на одній із кількох підвісних платформ, які здіймалися високо над натовпом. Співачка “похизувалася” округлим животом, чим викликала плутанину в соціальних мережах, оскільки багато хто зазначив, що вона відома своїм бодіпозитивом і цілком могла просто демонструвати пишнішу фігуру після попередньої вагітності.
Зазначено, що через годину після завершення виступу Ріанни її представники офіційно підтвердили радісну новину співачки. У той час як деякі шанувальники не приховували відтінок розчарування, пов’язаний з тим, що це, ймовірно, означатиме ще одну затримку довгоочікуваного дев’ятого студійного альбому Ріанни.
Нагадаємо, що Ріанна та репер A$AP Rocky вперше стали батьками у 2022 році. Про вагітність виконавиця повідомила у січні, а народила – у травні. Ім’я хлопчика і досі не відоме, оскільки батьки вирішили не розголошувати таємницю, хоча показують його на відео у соціальних мережах.
- Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував Ріанну в соціальних мережах напередодні майбутнього виступу барбадоської співачки та дизайнерки на Супербоулі-2023.
- Наймолодша мільярдерка у США, котра виросла не в багатоповерхівці Манхеттена чи на Голлівудських пагорбах, барбадоська співачка та дизайнерка Ріанна накопичила свій статок на власній музиці та підприємницькій діяльності. 34-річна генеральна директорка Fenty Beauty третій рік поспіль входить до щорічного списку Forbes найбагатших жінок Америки, які зробили себе самостійно.
- За даними західних ЗМІ, барбадоська співачка Ріанна та її коханий, репер A$AP Rocky вперше стали батьками.