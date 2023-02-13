Про це інформує BBC.

Обравши повністю червоний комбінезон від “Loewe”, Ріанна з’явилася на одній із кількох підвісних платформ, які здіймалися високо над натовпом. Співачка “похизувалася” округлим животом, чим викликала плутанину в соціальних мережах, оскільки багато хто зазначив, що вона відома своїм бодіпозитивом і цілком могла просто демонструвати пишнішу фігуру після попередньої вагітності.

Фото: BBC

Зазначено, що через годину після завершення виступу Ріанни її представники офіційно підтвердили радісну новину співачки. У той час як деякі шанувальники не приховували відтінок розчарування, пов’язаний з тим, що це, ймовірно, означатиме ще одну затримку довгоочікуваного дев’ятого студійного альбому Ріанни.

Фото: BBC

Нагадаємо, що Ріанна та репер A$AP Rocky вперше стали батьками у 2022 році. Про вагітність виконавиця повідомила у січні, а народила – у травні. Ім’я хлопчика і досі не відоме, оскільки батьки вирішили не розголошувати таємницю, хоча показують його на відео у соціальних мережах.

Фото: BBC