Співачка і засновниця бренду нижньої білизни Savage x Fenty Ріанна вибачилася перед мусульманами за використання хадисів в саундтреку до свого показу.

Про це повідомляє ВВС.

На початку жовтня, під час показу нової колекції нижньої білизни Savage x Fenty show, було використано композицію Doom американської виконавиці Coucou Chloé. У саундтреку використовувалися цитати з мусульманських хадисів. Зокрема, це були цитати з переказів про пророка Мухаммеда і Судний день.

Для послідовників ісламу хадиси вважаються одними з найбільш важливих релігійних текстів після Корану.

Через це Ріанна вирішила вибачитися перед мусульманами.

“Хочу подякувати мусульманській громаді за те, що вона звернула увагу на ненавмисну образу, яку ми завдали нашим шоу Savage x Fenty show. Для мене дуже важливо вибачитися за цю щиру, але безтурботну помилку. Ми розуміємо, що образили наших мусульманських братів і сестер, і неймовірно цим пригнічені. Я не припускаю ніяких ігор навколо того, що стосується Бога або релігії, і саме тому використання цієї пісні в моєму проекті було абсолютно безвідповідальним. Ми зробимо всі необхідні кроки для того, щоб нічого подібного не повторилося в майбутньому. Спасибі за ваше прощення і розуміння, Рі”, – написала співачка у сторіз Instagram.

Також вибачилася авторка композиції Coucou Chloé.

“Прийміть мої найглибші вибачення за образу, яку я заподіяла через вокальні семпли в моїй композиції Doom. Ця пісня була створена з використання вокальних семплів з треків Baile Funk, які я знайшла в Мережі. На той момент я не знала, що в цих семплах використані цитати з хадисів. Беру на себе повну відповідальність за те, що не перевірила тексти належним чином і вдячна всім, хто витратив свій час, щоб пояснити мені все це. Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше прибрати пісню з усіх стрімінгових сервісів”, – написала вона.