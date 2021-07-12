Барбадоська співачка Ріанна невдовзі потішить армію своїх фанів новим кліпом. У відеороботі з’явиться її бойфренд - репер A$AP Rocky (Ракім Маєрс).

Про це повідомляє журнал The Cut.

Відомо, що зараз у Нью-Йорку тривають зйомки нового кліпу. Інсайдери кажуть, що нова відеоробота Ріанни буде дуже романтичною.

Цей кліп з’явиться через 5 років після виходу її останніх відеоробіт на пісні Sledgehammer і Wild Thoughts.

Ріанна під час зйомок приміряє щонайменше у три образи. Їх вже встигли зафіксувати папараці.

Зокрема, зірка позуватиме у довгій дублянці, корсеті зі зміїної шкіри, широких штанах та хустині. Також Ріанна з’явиться у бікіні, рожевій хустині, босоніжках на зав’язках та халаті. На завершення фани зможуть побачити зірку у рожевій шубі та шортах. Її коханий A$AP Rocky з’явиться у зеленій шапці, майці і рваних джинсах.

Нагадаємо, що у грудні минулого року ЗМІ вперше повідомили, що популярна співачка Ріанна зустрічається зі своїм давнім другом – репером A$AP Rocky. Однак пара не підтверджувала ці чутки.

Першим мовчання перервав A$AP Rocky, який вже не міг приховувати почуття до співачки.