Про це повідомляє WWD.
“Ріанна і LVMH спільно прийняли рішення про припинення діяльності в Європі в очікуванні кращих умов”, – йдеться в офіційній заяві.
За інформацією видання, Ріанна зіткнулася зі складнощами в роботі над колекціями під час пандемії коронавірусу.
Останнє оновлення асортименту Fenty відбулося в листопаді 2020 року: у нього вийшла спільна колекція з взуттєвою маркою Amina Muaddi, а з січня аккаунт Fenty в Instagram неактивний. У найближчі кілька тижнів закриється і сайт бренду.
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При цьому, очікується, що LVMH зосередяться на розвитку інших напрямків співробітництва з Ріанною – бренді декоративної косметики Fenty Beauty і доглядової косметики Fenty Skin.
Також Ріанна планує продовжити розвивати свою білизняну марку SavagexFenty, яку в 2018 році запустила спільно з компанією TechStyle Fashion Group.
- Раніше повідомлялось, що Ріанна зустрічається зі своїм давнім другом – репером A$AP Rocky. Чутки про роман Ріанни й Ракіма Майєрса (справжнє ім’я A$AP Rocky) з’явилися після того, як співачка розлучилася з саудівським мільярдером Хассаном Джамілем.