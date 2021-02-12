Модний бренд співачки Ріанни Fenty, який розвиває концерн LVMH, закривається менш ніж через два роки після свого відкриття.

Про це повідомляє WWD.

“Ріанна і LVMH спільно прийняли рішення про припинення діяльності в Європі в очікуванні кращих умов”, – йдеться в офіційній заяві.

За інформацією видання, Ріанна зіткнулася зі складнощами в роботі над колекціями під час пандемії коронавірусу.

Останнє оновлення асортименту Fenty відбулося в листопаді 2020 року: у нього вийшла спільна колекція з взуттєвою маркою Amina Muaddi, а з січня аккаунт Fenty в Instagram неактивний. У найближчі кілька тижнів закриється і сайт бренду.

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При цьому, очікується, що LVMH зосередяться на розвитку інших напрямків співробітництва з Ріанною – бренді декоративної косметики Fenty Beauty і доглядової косметики Fenty Skin.

Також Ріанна планує продовжити розвивати свою білизняну марку SavagexFenty, яку в 2018 році запустила спільно з компанією TechStyle Fashion Group.