Ріанна заснувала новий бренд косметики для волосся

Про це повідомляє Harper’s Bazaar.

Раніше співачка відкрила бренд декоративної косметики Fenty Beauty, а потім бренд доглядової косметики Fenty Skin. Цього разу знаменитість вирішила займатися косметикою та аксесуарами для волосся та подала заявку про реєстрацію бренду Fenty Hair.

Відомо, що бренд випускатиме засоби для фарбування, догляду та укладання волосся. За даними інсайдерів, співачка хоче запустити лінію техніки для волосся: фени, стайлери, тощо.

Наразі асортимент, ціни та дата старту бренду невідомі.

Новина про відкриття нового бренду стала несподіваною, адже лише 12 лютого модний бренд співачки Ріанни Fenty, який розвиває концерн LVMH, заявив про закриття менш ніж через два роки після свого відкриття.

Останнє оновлення асортименту Fenty відбулося в листопаді 2020 року: у нього вийшла спільна колекція з взуттєвою маркою Amina Muaddi, а з січня аккаунт Fenty в Instagram неактивний. У найближчі кілька тижнів закриється і сайт бренду.