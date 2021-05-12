Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Так, в новому пості, що рекламує нову лінійку її бренду Fenty Skin, Ріанна продемонструвала абсолютно нову зачіску. Зокрема, вона анонсувала крем для тіла Butta Drop Whipped Oil Body Cream, але шанувальники звернули увагу і на її нове волосся, яке було заплетено в акуратні плоскі завитки, на кінчиках яких були крихітні вузли.

На трьох фотографіях видно її нову зачіску з різних ракурсів. Сама Ріанна сидить на кріслі у в’язаній сукні з короткими рукавами. Вона також одягла безліч браслетів і взула босоніжки на підборах з сітки з ремінцями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)