Популярна співачка, актриса і дизайнер Ріанна знялася для вересневого номера американського глянцевого журналу Harper's Bazaar.

Про це повідомляється на сайті видання.

У статті, присвяченій Ріанні, розповідається про творчий шлях співачки.

Також зазначається, що вона була однією з перших знаменитостей, яка заговорила про жорстоке вбивство Джорджа Флойда.

Крім того, автор також наголошує, що бренд Ріанни Fenty Beauty спровокував зміни у всій б’юті-індустрії.

На фотографіях, зроблених для журналу, співачка продемонструвала яскраві образи. Вона позувала в светрі з колекції Celine by Hedi Slimane, вінтажному платті від John Galliano, пальто від Max Mara, платті від Dior та вбранні від Chanel.

Крім того, Ріанна продемонструвала образи від свого бренду, зокрема, білий костюм з нової колекції.