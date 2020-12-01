Про це повідомляє People, посилаючись на інформацію джерела, близького до пари.

Чутки про роман Ріанни і Ракіма Майєрса (справжнє ім’я A$AP Rocky) з’явилися після того, як співачка розлучилася з саудівським мільярдером Хассаном Джамілем.

У липні репер знявся в рекламній кампанії бренду Ріанни Fenty Skin, а також давав спільні інтерв’ю зі співачкою для просування лінійки.

Крім того, пара була помічена в колі своїх друзів у готелі Beatrice Inn у суботу ввечері.