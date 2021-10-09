Аукціонний будинок Sotheby's виставить на торги окуляри з лінзами з алмазів та смарагдів, виготовлені під час правління династії Великих Моголів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Алмазні лінзи для однієї з пар окулярів були виготовлені з цільного алмазу у 200 каратів. Друга пара лінз зроблена з цільного смарагду вагою 300 каратів. Лінзи були поміщені в оправи приблизно в 1890 році.

Кожна пара окуляр оцінюється в 1,5-2,5 мільйона фунтів.

“У той час, як звичайні лінзи просто покращують зір, ці фільтри були помічниками для духовного просвітництва – вважалося, що діаманти освітлюють, а смарагди мають чудесну силу зцілювати та відбивати зло”, – пояснили в Sotheby’s.

У “Природній історії” давньоримського автора Плінія Старшого згадується, що імператор Нерон спостерігав за гладіаторськими боями через окуляри зі смарагдовими лінзами.

Аукціон пройде 27 жовтня в Лондоні, перед цим їх представлять також в Гонконзі.