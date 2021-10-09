Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Алмазні лінзи для однієї з пар окулярів були виготовлені з цільного алмазу у 200 каратів. Друга пара лінз зроблена з цільного смарагду вагою 300 каратів. Лінзи були поміщені в оправи приблизно в 1890 році.
Кожна пара окуляр оцінюється в 1,5-2,5 мільйона фунтів.
“У той час, як звичайні лінзи просто покращують зір, ці фільтри були помічниками для духовного просвітництва – вважалося, що діаманти освітлюють, а смарагди мають чудесну силу зцілювати та відбивати зло”, – пояснили в Sotheby’s.
У “Природній історії” давньоримського автора Плінія Старшого згадується, що імператор Нерон спостерігав за гладіаторськими боями через окуляри зі смарагдовими лінзами.
Аукціон пройде 27 жовтня в Лондоні, перед цим їх представлять також в Гонконзі.
- Малюнки боксера Мухаммеда Алі продали на аукціоні майже за 1 мільйон доларів.