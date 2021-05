Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що це найбільший алмаз поміж подібних, який пішов з молотка.

Камінь був класифікований як “внутрішньо бездоганний”. Це означає, що будь-які плями на ньому видно лише після значного збільшення.

Він також класифікується як “яскравий”, що є показником насиченості його кольору. Подібні відтінки мають лише 4% відомих рожевих діамантів.

Розмір коштовного каменю також робить його незвичайним: зазначається, що менш як 10% рожевих діамантів становлять понад 0,2 карата.

#AuctionUpdate The Sakura, a 15.81 Carat Fancy Vivid Purple Pink Internally Flawless Type lla Diamond Ring, realized HK$226,275,000 / US$29,285,318 and set a new auction record for the largest Purple Pink flawless diamond ever sold at auction. pic.twitter.com/4BbkQ6k0hU

— Christie’s (@ChristiesInc) May 23, 2021