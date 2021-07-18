Про це пише видання Just Jared.
У суботу ввечері 33-річна артистка прийшла на п’яту гру фіналу НБА 2021 року між баскетбольними командами Milwaukee Bucks і Phoenix Suns.
Для виходу Адель надягнула чорні штани і чорний топ, поверх чорно-біле пальто. На ногах були чорні босоніжки на підборах.
Адель сиділа поруч зі спортивним агентом Річем Полом, агентом баскетболіста Леброна Джеймса.
Фото: Just Jared
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