Пуерторіканський співак Рікі Мартін з чоловіком і чотирма дітьми знялися для британського журналу Vogue.

Фото з зйомки він показав в Instagram.

У серпневому глянці будуть співак з чоловіком, художником Джваном Йозефом.

В цілому, в номері будуть фото зіркових пар на карантині.

Гей-пара виховує трьох синів і доньку. Старшим синам, Матео і Валентино, по 11 років. У 2018-му році у них народилася донька Люсія, а торік на світ з’явилася четверта дитина – син Ренн.