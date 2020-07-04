Фото з зйомки він показав в Instagram.
У серпневому глянці будуть співак з чоловіком, художником Джваном Йозефом.
В цілому, в номері будуть фото зіркових пар на карантині.
Гей-пара виховує трьох синів і доньку. Старшим синам, Матео і Валентино, по 11 років. У 2018-му році у них народилася донька Люсія, а торік на світ з’явилася четверта дитина – син Ренн.
- У січні 2018 співак Рікі Мартін вступив в офіційний шлюб зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом.
- До зустрічі з Джваном Ріки виховував близнюків Валентино і Маттео, яким вже по 11 років.
- У стосунках з Йосефом Рікі став батьком ще двох дітей – Люсії й Ренна. Діти з’явилися за допомогою сурогатної матері.