Фотографії він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Рікі Мартін показав відразу кілька чорно-білих світлин, на яких його спадкоємець знятий з різних ракурсів.
“Це мій Ренн Мартін-Йосеф. Головна дитина в будинку”, – підписав пост співак.
- У січні 2018 співак Рікі Мартін вступив в офіційний шлюб зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом.
- До зустрічі з Джваном Ріки виховував близнюків Валентино і Маттео, яким вже по 11 років.
- У відносинах з Йосефом Ріки став батьком ще двох дітей – Люсії і Ренна. Діти з’явилися за допомогою сурогатної матері.