Фотографії він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Рікі Мартін показав відразу кілька чорно-білих світлин, на яких його спадкоємець знятий з різних ракурсів.

“Це мій Ренн Мартін-Йосеф. Головна дитина в будинку”, – підписав пост співак.