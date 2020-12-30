Американська актриса і продюсер Різ Уізерспун розповіла про те, як її екс-чоловік Райан Філліпп на церемонії вручення премії "Оскар" в 2002 році відпустив сексистський коментар про її доходи.

Про це повідомляє CNN.

У 2002 році Різ Уізерспун і її тодішній чоловік, актор Райан Філліпп вручали премію “Оскар” в категорії “Кращий грим і зачіски” фільму “Володар перснів”. Пара разом вийшла на сцену, і коли прийшов час назвати переможця, Різ попросила зробити це Райана, але той відповів: “Ти заробляєш більше, ніж я, тому говори ти”.

Нещодавно актриса була учасницею подкасту Conversation, і ведучий запитав, як вона тоді відреагувала на недоречну фразу Філліппа. Уізерспун зізналася, що через стільки років вона вже й забула про цей випадок, але тоді вона почувалася ніяково, бо заробляла в кілька разів більше, ніж чоловік.

Уізерспун додала, що її дочка Ава одного разу прийшла додому зі школи засмученою після того, як її дражнили через фінансовий успіх її матері.

“Я сказала: “Ніколи не соромся жінки, яка заробляє гроші. У цьому світі є жінки, у яких немає можливості, освіти або здатності заробляти гроші. І чим більше жінок, які заробляють, тим більше тих, хто віддає і ділиться з іншими. Так що ніколи не турбуйтеся через те, що ваша мама заробляє гроші, і ніколи не дивуйтеся і не соромтеся, якщо ви самі заробляєте більше, ніж ваш партнер”, – сказала актриса.

Різ Уізерспун і Райан Філліпп були одружені сім років. У 2006 році вони оголосили про своє розлучення. У пари є двоє дітей.