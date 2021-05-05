Про це повідомляє журнал People.
45-річна актриса розповіла, що чорний лабрадор погриз її диван. Перше фото, опубліковане в Instagram Stories, демонструє величезну діру в нижньому кутку дивана.
“Зачекайте! Що це?” – підписала фото акторка.
На другому фото Мейджор сидить поруч з диваном і виглядає трохи винуватим. Візерспун також додала опитування, попросивши своїх підписників проголосувати: “Цей хлопець схожий на винуватця?” з варіантами відповіді: “Емм … так” і “Безсумнівно, він погриз диван”.
Останнє фото з цієї серії Різ прокоментувала так: “Добре, що він милий”.
Мейджор з’явився в родині Візерспун в січні. У той час вона оголосила про нове поповнення чарівними фотографіями в Instagram.
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- Раніше Різ Візерспун розповіла про те, як її ексчоловік Раян Філіпп на церемонії вручення премії “Оскар” у 2002 році відпустив сексистський коментар про її доходи.