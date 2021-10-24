Голлівудські актори Різ Візерспун та Раян Філліпп разом відсвяткували день народження спільного сина Дікона. Хлопцю виповнилося 18 років.

Про це експодружжя повідомило в Instagram.

Філліпп та Візерспун поділилися світлинами зі святкування й написали кілька слів про іменинника.

“З 18-річчям нашого чудового, розумного, талановитого та турботливого сина. Ти – справжнє світло у цьому світі, і тебе люблять усі. Нам пощастило бути твоїми мамою й татом. Люблю тебе”, – написав Філліпп.

Актор також додав, що вони з Візерспун виконали свою батьківську місію на відмінно.

Різ також поділилася світлинами з дня народження сина й зворушливо його привітала.

“Як це сталося?! Дікону 18?! Колись він продавав картки з покемонами, співав пісні Бруно Марса та грав у американського воїна ніндзя на задньому дворі. Тепер він вищий за мене, готує сімейні стейки на мангалі та створює власну музику зі своїми найкращими друзями. Моє серце переповнює гордість за цього юнака. З 18-річчям Діконе! Я люблю тебе до місяця, навколо Сонця та всіх зірок”, – написала акторка.

Іменинник подякував обом батькам за привітання й написав у коментарях, що любить їх обох.