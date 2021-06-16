Американська акторка і продюсерка Різ Візерспун зізналася, що у неї були панічні атаки під час знімання фільму "Дика".

Про це пише Just Jared.

Фільм “Дика” заснований на мемуарах Шеріл Стрейд і присвячений зломленій жінці, яка збирає своє життя по частках, подорожуючи найвищими ділянками хребта С’єрра-Невада і Каскадних гір.

“Мені було так страшно, що довелося вдатися до гіпнозу. Протягом трьох тижнів у мене були панічні атаки”, – зазначила Різ.

“Це було через аспекти оголеності, сексуальності та вживання наркотиків, але також і через самотність перед камерою без решти акторів. Я ніколи раніше не була одна в сценах цілими днями. На фільмуванні, напевно, було 25 днів, коли переді мною не було іншого актора. Були лише я, камера і рюкзак. я подумала: “Невже це буде так нудно?”, – додала вона.

Візерспун також зазначила, що мемуари Стрейд справили на неї величезний вплив.

“Це було так гарно й священно для мене, тому що вона так глибоко говорила мені про те, як ми, жінки, маємо рятувати себе. Ні мати, ні батько не прийдуть на допомогу, щоб врятувати нас. І цього не зробить чоловік. Я вважаю радикальним те, що наприкінці фільму у неї немає ні сім’ї, ні грошей, ні роботи, ні партнера, і вона щаслива. Не знаю, чи буду я коли-небудь знову так старанно працювати, але ця роль змінила мене на клітинному рівні”, – резюмувала акторка.