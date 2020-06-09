Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею Джоан Роулінг - автором книг, що лягли в основу сценарію франшизи.

Редкліфф у відкритій заяві для ЛГБТ-організації The Trevor Project прокоментував заяву Роулінг.

Роулінг раніше висміяла формулювання “люди з менструацією”, сказавши, що для цього є слово “жінки”. У відповідь її розкритикували за те, що вона не подумала про трансгендерних жінок. На ці звинувачення Роулінг відповіла, що розмите поняття про поле стирає проблеми жінок.

“Джо дуже вплинула на те, як пішло моє життя, як людина, яка останнє десятиліття пропрацювала з The Trevor Project і просто як людина повинна щось сказати. Трансгендерні жінки – це жінки. Будь-яке заперечення цього стирає ідентичність трансгендерної людини і йде врозріз з порадами медиків”, – написав Редкліфф.

Він додав, що 78% трансгендерних і гендерно-небінарних молодих людей піддаються дискримінації.

Редкліфф також вибачився перед фанатами книг і фільмів про Гаррі Поттера за те, що висловлювання Джоан Роулінг могло зіпсувати їхню думку про світ Поттера.