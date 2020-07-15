Репер опублікував сингл в Twitter.

Трек вийшов 12 липня, в день народження Донди. Їй би виповнився 71 рік. Як відомо, вона померла в 2007 році. Причиною стали ускладнення після проведеної пластичної операції.

На початку композиції звучить голос матері репера, яка читає рядки з пісні Sound of da Police виконавця KRS-One’s.

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E — ye (@kanyewest) July 13, 2020

Після цього Каньє ніби розмовляє з матір’ю.

“Мамо, мені потрібно, щоб ти вкрила мене ковдрою”, – співає він.

В цілому, в треку звучать слова про помилки репера в молоді роки, його впертість. Також він співає про проблему расизму і необхідності розв’язати цю проблему в пам’ять про матір.

“В пам’ять про мою неймовірну матір в день її народження”, – написав Каньє.