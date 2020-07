Репер опублікував сингл в Twitter.

Трек вийшов 12 липня, в день народження Донди. Їй би виповнився 71 рік. Як відомо, вона померла в 2007 році. Причиною стали ускладнення після проведеної пластичної операції.

На початку композиції звучить голос матері репера, яка читає рядки з пісні Sound of da Police виконавця KRS-One’s.

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E

