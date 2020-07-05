Репер Серьога запрошує на кастинг для свого нового кліпу

Про це репер повідомив на своїй сторінці в Instagram.
В анонсі зазначено, що шукають хлопців і дівчат від 16 до 40 років.
За словами артиста, для зйомок в його музичному кліпі потрібні представники нестандартної зовнішності, вродливі дівчата і фріки.
“Шукаємо цікавих, індивідуальних і яскравих”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, артист розшукує танцюристів, крамперів, паркурщиків і акробатів.
Кастинг запланований на 8 липня в Києві по вул. Довженка 3, MY WAY DANCE CENTER.
- Раніше українська реп-виконавиця Альона Савраненко (Alyona Alyona) увійшла до списку кращих жінок-реперів за версією німецького агентства Highsnobiety.