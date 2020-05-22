Про це повідомляє Harper’s Bazaar.

“Мег – це та енергія, яку ми шукали. Вона ризикує у відносинах, а також з характером і особистістю”, – заявила Ріанна.

Меган з’явиться в рекламній кампанії вже літньої колекції.

“Я так рада працювати з брендом, який втілює різноманітність і з звеличує жінок у всій їх красі. У білизні Savage x Fenty я відчуваю себе сексуально, комфортно і впевнено. Ми хочемо, щоб всі красуні в усьому світі почувалися так само”, – зазначила реперка.

Меган народилася і виросла в Техасі. Вона з дитинства захоплювалася музикою, в 16 років почала випускати треки. У 2017 році вийшов перший дебютний альбом Меган.