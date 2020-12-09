Про це повідомляється на сайті NME.
Роббі Вільямс розповів, що готує нові пісні. Правда, вони вийдуть не під його ім’ям: співак придумав для них окремий проект.
“У мене виходять пісні, які не будуть під ім’ям Роббі Вільямса”, – додав він.
Його назва поки не повідомляється, але імена інших учасників вже відомі – це австралійські музиканти Флінн Френсіс і Тім Меткалф.
“Маленький проект, над яким я працюю з парою моїх друзів, Флінном Френсісом і Тімом Меткалфом. Ми збираємо групу “, – сказав артист.
Роббі Вільямс також повідомив, що виступи групи не завжди будуть проходити в традиційному форматі. Він збирається проводити вечірки і рейви, де буде показувати власні художні роботи.
Нагадаємо, Роббі пішов з групи Take That в 1995 році і почав сольну кар’єру. До речі, в 2020 році Вільямс все ж ненадовго повернувся в групу заради благодійного концерту.
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