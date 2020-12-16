Співак Роббі Вільямс презентував кліп Can’t Stop Christmas, в якому постав в образі прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Вільямса.

За сюжетом, співак різдвяного вечора дивиться по телевізору виступ уряду, а потім телефонує їм у Zoom. У кліпі також з’являється актриса в образі колишнього прем’єра Великої Британії Терези Мей.

Трек увійшов до розширеного перевидання різдвяного альбому The Christmas Present (2019). Одним зі співавторів виступив британський письменник і журналіст Кріс Хіт, автор двох біографічних книг про Роббі Уїльямса.

Режисером кліпу виступив Ден Мессі, який раніше працював з Тейлор Свіфт і Едом Шираном.