Відео танцю він опублікував в Instagram.
У артиста понад 2,3 мільйона підписників.
Напередодні він опублікував відео, на якому його дочка Тедді танцює посеред кухні. Її танець подивилися майже 700 тисяч користувачів.
“Тедді – моя тотемна тварина”,-підписаний відео співак.
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Після цього співак написав, що якщо відео так сильно сподобалося фанатам, він подумує над тим, щоб зробити його офіційним кліпом пісні, а потім вирішив перетанцювати дочку.
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Тедді – дочка музиканта в шлюбі з американською актрисою Айдой Філд. Повне ім’я дівчинки – Теодора Роуз Вільямс. Також у пари є двоє синів – Чарлтон Валентин і Бо, а також – дочка Коко. Молодших дітей пари народила сурогатна матір.
- У 2016 році британський співак Роббі Вільямс випустив кліп на пісню Party Like A Russian (“Радій як росіянин”), в якому є “глузливі слова” про російського президента.