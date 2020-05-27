Відео танцю він опублікував в Instagram.

У артиста понад 2,3 мільйона підписників.

Напередодні він опублікував відео, на якому його дочка Тедді танцює посеред кухні. Її танець подивилися майже 700 тисяч користувачів.

“Тедді – моя тотемна тварина”,-підписаний відео співак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Teddy is my spirit animal Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams) 23 Май 2020 в 1:25 PDT

Після цього співак написав, що якщо відео так сильно сподобалося фанатам, він подумує над тим, щоб зробити його офіційним кліпом пісні, а потім вирішив перетанцювати дочку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Teddy wanted to film daddy doing his version Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams) 24 Май 2020 в 11:51 PDT

Тедді – дочка музиканта в шлюбі з американською актрисою Айдой Філд. Повне ім’я дівчинки – Теодора Роуз Вільямс. Також у пари є двоє синів – Чарлтон Валентин і Бо, а також – дочка Коко. Молодших дітей пари народила сурогатна матір.