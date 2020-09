Про це він заявив у подкасті акторів Джейсона Бейтманом, Вілла Арнетта и Шоном Хейсома SmartLess.

Ведучий поставив Роберту Дауні запитання з приводу того, на якій стадії зараз знаходяться його проєкти в рамках кіновсесвіту Marvel.

“Я припускаю, що справи з Marvel зараз рухається повільніше, чи ви зараз із цим закінчили?”, — сказав він.

“Це все закінчено”, — відповів актор.

Дауні додав, що зараз для нього у пріоритеті родина, оскільки численні зйомки у фільмах Marvel забирали у нього багато сил і часу та заважали приділяти увагу близьким.

Зауважимо, ще у травні поточного року актор анонсував новий проєкт — Sweet Tooth, заснований на однойменній серії коміксів DC Джеффа Леміра.

Серіал розповідатиме про хлопчика, який наполовину є оленем. Він складатиметься з 8 епізодів тривалістю 1 година. Роберт Дауні-молодший виступатиме продюсером.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) May 12, 2020