Про це повідомили в американському журналі Fast Company.

Зараз плануються зйомки триквела про Шерлока Холмса, після чого актор збирається зайнятися створенням “чогось більшого”.

“Ми могли б зняти тільки триквел, але є можливість створити щось більше, розробити спін-оффи персонажів з третього повнометражного фільму, побачити, як йдуть справи на телебаченні”, – розповіла дружина актора Сьюзан Дауні.

Як приклад вона згадала про різні проекти платформ HBO та HBO Max, натякаючи на супергеройське шоу, яке студія Warner Media запустила в розробку. Цілком ймовірно, що і про Шерлока Холмса можна створити “кіновсесвіт”.

“У нас є напрацювання і графіки, але це вимагає великих зусиль. Все вимагає скоординованих дій, тому що Marvel виникла не за один день. Для того щоб звести проекти, треба було кілька великих перемог і речей, які відмінно спрацювали”, – зазначила Дауні.

Варто зазначити, що Дауні-молодший вважає, що твори письменника Артура Конана-Дойля все ще актуальні, але вимагають сучасної інтерпретації.

До слова, прем’єра третього фільму про Шерлока Холмса запланована на 22 грудня 2021 року.

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