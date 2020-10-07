Про це повідомили в американському журналі Fast Company.
Зараз плануються зйомки триквела про Шерлока Холмса, після чого актор збирається зайнятися створенням “чогось більшого”.
“Ми могли б зняти тільки триквел, але є можливість створити щось більше, розробити спін-оффи персонажів з третього повнометражного фільму, побачити, як йдуть справи на телебаченні”, – розповіла дружина актора Сьюзан Дауні.
Як приклад вона згадала про різні проекти платформ HBO та HBO Max, натякаючи на супергеройське шоу, яке студія Warner Media запустила в розробку. Цілком ймовірно, що і про Шерлока Холмса можна створити “кіновсесвіт”.
“У нас є напрацювання і графіки, але це вимагає великих зусиль. Все вимагає скоординованих дій, тому що Marvel виникла не за один день. Для того щоб звести проекти, треба було кілька великих перемог і речей, які відмінно спрацювали”, – зазначила Дауні.
Варто зазначити, що Дауні-молодший вважає, що твори письменника Артура Конана-Дойля все ще актуальні, але вимагають сучасної інтерпретації.
До слова, прем’єра третього фільму про Шерлока Холмса запланована на 22 грудня 2021 року.
Замість Гая Річі режисерське крісло зайняв Декстер Флетчер.
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фільму “Енола Холмс”, який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.