Голлівудський актор Роберт Де Ніро травмував ногу в Оклахомі, перебуваючи на зйомках нового фільму Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткового місяця”.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Де Ніро пошкодив ногу, коли перебував в місті на зйомках. Однак, за інформацією видання, 77-річний актор травмувався не на знімальному майданчику. У четвер він полетів додому в Нью-Йорк та звернувся до лікаря.

Знімальний процес через травму актора припиняти не будуть. Сцени за його участю вже відзняли. Крім того, актор заздалегідь запланував кількатижневу відпустку.

Зазначимо, що у квітні студія Apple Original Films оголосила про початок зйомок драми “Вбивці квіткового місяця” з Де Ніро і Леонардо ДіКапріо. Фільм заснований на бестселері Девіда Гранна. Зйомки триватимуть до осені.

Стрічка розповість про розслідування вбивств в 1920-х роках в індіанському поселенні Осейдж, де виявили велике родовище нафти.

Відомо, що ДіКапріо виконує головну роль – племінника впливового власника ранчо, якого зіграє Де Ніро.